Под Радой владельцы "евроблях" забросали яйцами народного депутата - ФОТО

Как передают украинские СМИ, имя пострадавшего нардепа не разглашается.

Владельцы авто с "евробляхами" заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек. Однако после переговоров задержанных отпустили.

Также возмущенные митингующие считают, что депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также активисты утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

"Местные активисты в ближайшее время перекроют трассу международного значения "Киев-Москва", - представитель "АвтоЕвроСилы".

На события, происходящие перед парламентом, вышли посмотреть несколько нардепов, однако толпа встретила их нецензурной бранью.

В настоящее время здание Верховной Рады охраняют несколько сотен бойцов Национальной гвардии и спецназовцев. Движение по улице Грушевского перекрыто автомобилями на еврономерах

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 8487 о растаможки автомобилей на еврономерах.

Документ предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для "дизеля" – 75 евро.