Под Радой владельцы "евроблях" забросали яйцами народного депутата - ФОТО

В Киеве под зданием Верховной Рады Украины митингующие напали на народного депутата и забросали его яйцами. В частности, одна из причин такий действий является недовольствие законопроектом, который сегодня принял парламент для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.
Как передают украинские СМИ, имя пострадавшего нардепа не разглашается.
Владельцы авто с "евробляхами" заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек. Однако после переговоров задержанных отпустили.
Также возмущенные митингующие считают, что депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также активисты утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.
"Местные активисты в ближайшее время перекроют трассу международного значения "Киев-Москва", - представитель "АвтоЕвроСилы".
На события, происходящие перед парламентом, вышли посмотреть несколько нардепов, однако толпа встретила их нецензурной бранью.
В настоящее время здание Верховной Рады охраняют несколько сотен бойцов Национальной гвардии и спецназовцев. Движение по улице Грушевского перекрыто автомобилями на еврономерах
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 8487 о растаможки автомобилей на еврономерах.
Документ предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для "дизеля" – 75 евро.