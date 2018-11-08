15:30 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВР увеличила срок растаможки авто на еврономерах до 90 дней

Владельцам автомобилей с европейской регистрацией увеличили срок льготной растаможки машин с 60 до 90 дней после вступления закона в силу. Об этом говорится в тексте закона №8487.

ВР увеличила срок растаможки авто на еврономерах до 90 дней

В течение указанного срока автомобилистам предоставят льготный коэффициент 0.5.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, эти изменения внесли перед голосованием по инициативе коалиций фракций парламента.

"Я прошу в поправке 60-1 учесть в пункте 20 проекта закона, где предлагали применения понижающего коэффициента на 60 календарных дней сделать понижающий коэффициент на 90 календарных дней. Прошу поручить комитету и главному юридическому управлению аппарата ВР проработать закон с указанным только что единственным изменением", - заявила чиновница.

Скидку на растаможку с коэффициентом 0,5 также предоставят владельцам ввезенных ранее автомобилей. Воспользоваться ей они смогут в течение 30 дней с момента вступления закона в силу.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Рада приняла закон о растаможке авто на иностранных номерах. Его поддержали 250 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 


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