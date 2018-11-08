16:44 08.11.2018 | Политика | Новости
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Дональд Туск назвал поклонников Путина не христианскими демократами

Действующий глава ЕС Дональд Туск заявил, что тот, кто поддерживает российскую агрессию в Украине, не может называться христианским демократом. Об этом он сообщил во время своего выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии.

Дональд Туск назвал поклонников Путина не христианскими демократами

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы - не демократический христианин", - отметил Туск.

По его словам, утверждение о том, что эффективная защита европейской территории означает полный отказ от норм либеральной демократии, является в корне неверным.   

На самом заседании присутствовал президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация в Совете Европы.

Стоит отметить, что Дональд Туск не единожды осуждал политику Росии в отношении Украины. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Европы призвал защитить украинских активистов от нападений. Об этом заявил спикер Дэниел Хольтген.

 


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