Дональд Туск назвал поклонников Путина не христианскими демократами

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы - не демократический христианин", - отметил Туск.

По его словам, утверждение о том, что эффективная защита европейской территории означает полный отказ от норм либеральной демократии, является в корне неверным.

На самом заседании присутствовал президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация в Совете Европы.

Стоит отметить, что Дональд Туск не единожды осуждал политику Росии в отношении Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Европы призвал защитить украинских активистов от нападений. Об этом заявил спикер Дэниел Хольтген.