09:59 08.11.2018 | Политика | Новости
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Додона могут привлечь к ответственности за отказ подписывать закон

Президент Молдовы Игорь Додон может стать перед судом за отказ подписывать ряд законов, несмотря на то, что этого требует Конституция.

Додона могут привлечь к ответственности за отказ подписывать закон

На его счету уже слишком много нарушений, и есть все предпосылки для того, чтобы глава государства преследовался за "узурпацию власти в государстве". Такое мнение в четверг, 8 ноября, в эфире одного из местных телеканалов высказал вице-председатель Демократической партии, бывший министр юстиции Владимир Чеботарь.

По его словам, все это может быть расследовано, а затем президент будет подлежать уголовной ответственности. Это то, что я думаю как юрист. Я не выношу никаких приговоров или решений, но у меня складывается впечатление, что этот вопрос может возникнуть, - заявил Чеботарь, добавив, что к президенту есть много вопросов, но он уважает президентское учреждение, однако не понимает президента.

Напомним, Додон во вторник заявил, что не намерен утверждать четыре законопроекта, одобренные парламентом, и готов обжаловать их в Конституционном суде.

Это празднование Дня Европы 9 мая, передача территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового посольства США, новый кодекс о телерадиовещании и еще законопроект о карабинеров, принятый в первом чтении.

Как сообщал УРА-Информ, 24 сентября Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Решение были принято за отказ президентом утвердить новых министров.


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