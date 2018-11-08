10:15 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в четверг займутся "евробляхами"

Председатель Верховная рада Украины Андрей Парубий открыл пленарное заседании в четверг, 8 ноября.

Депутаты в четверг займутся

В зале сегодня зарегистрировалось 351 народных депутатов. В повестке дня сегодняшнего заседания, в частности, значится, что депутаты рассмотрят изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых автомобилей, а также изменения в Таможенный кодекс и другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств в Украину.

Кроме того, парламент может включить повестку дня законопроект, которым предлагается снизить порог беспошлинных посылок из-за рубежа до 100 евро уже в 2019 году, а также одобрить переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Также нардепы планируют внести изменения в законодательные акты относительно регистрации брака жителей оккупированных территорий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее парламент не сможет выполнить все требования владельцев авто на еврономерах. В профильном комитете отмечают, что в законопроектах невозможно изменить коэффициенты по объему двигателя и возрасту автомобиля.


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