12:32 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты приняли за основу закон о создании прилегающей зоны

Верховная Рада Украины в четверг, 8 ноября, приняла за основу в первом чтении законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины.

Депутаты приняли за основу закон о создании прилегающей зоны

Документ поддержали 238 народных депутатов. В пояснительной записке, в частности, сказано, что пока Украина не установила прилегающей зоны. Соответственно, отсутствует и нормативно-правовой акт, который регулировал бы ее правовой статус и режим.

Принятие закона необходимо для гармонизации морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (правовой статус и режим прилегающей зоны определен в национальном законодательстве 83 прибрежных государств из 155 государств-участников Конвенции).

Документом предлагается установить прилегающую зону Украины, определить ее правовой статус и режим, предоставить Украине возможности осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне, а также иметь права и осуществлять обязанности по затонувшим в прилегающей зоне археологическим и историческим объектам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг утром, 8 ноября, провалили законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины". За соответствующий документ после несколько попыток главы парламента так и не нашлось нужного количества голосов. Депутаты отказались поддержать проект закона как за основу, так и возвращение его в комитет на доработку и субъекту законодательной инициативы на доработку.


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