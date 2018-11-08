09:32 08.11.2018 | Политика | Новости
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Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Вирджиния в четверг, 8 ноября, признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом.

Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа

Штат стал 18, который признал Голодомором геноцид украинского народа и присоединился к чествованию 85-й годовщины трагических событий. Как сообщило посольство Украины в США, в частности, в заявлении губернатора Вирджинии Ральфа Нортамома сказано, что

советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа.

Напомним, американский штат Юта призна Голодомор в Украине геноцидом. Кроме того, власти американского штата Юта провозгласили 24 ноября 2018 года Днем памяти украинского Голодомора-геноцида.

Как сообщал УРА-Информ, глава украинского парламента Андрей Парубий просит Меркель поддержать признание Голодомора геноцидом в Бундестаге. Глава Верховной рады отметил, что он обратился к Ангеле Меркель с просьбой поддержать украинскую инициативу с тем, чтобы на уровне Бундестага было принято решение о признании Голодомора - геноцидом против украинского народа к 85-й годовщине этой трагедии


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