В США на выборах в Сенат побеждают республиканцы

По предварительным данным теперь республиканцы могут получить 50 мест. Как сообщает в среду утром, 7 ноября, "Голос Америки", в этом году избиралась лишь треть Сената - переизбирались девять республиканцев, остальные - демократы.

При этом десять представителей Демократической партии переизбирались в округах, где во время прошлых выборов победил Дональд Трамп.

Таким образом, большинство в Сенате, которое получили республиканцы, усиливает позиции администрации действующего президента США и делает невозможной реализацию процедуры импичмента президента США. Даже если демократам удастся одержать победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, у них не получится принять такое решение.

В свою очередь президент США Дональд Трамп уже оценил предварительные итоги выборов в американский конгресс, назвав их исключительно успешными, несмотря на то, что республиканцы, по прогнозам, теряют контроль над палатой представителей.

По оценкам телеканалов Fox News и NBC, представители Демократической партии завоюют большинство в палате представителей, "отобрав" у республиканцев недостающие 23 места.

По состоянию на утро среды республиканцы пока опережают демократов в палате представителей всего на три места, "счет" - 150:153. В сенате республиканцам не хватает для победы одного места, они уже забрали 50, в то время как демократы получили 41 место. Одно место достается независимому кандидату.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.