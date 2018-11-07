В Польше стартовали учения НАТО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.

Согласно информации, всего в военных учениях примут участие около 100 тысяч человек, а также будет задействовано пять тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

В Минобороны подчеркнули, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства, а обладают лишь ознакомительным характером.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пять боевых кораблей из состава Постоянной морской саперной группы Морского командования НАТО прибыли в порт Батуми. В составе группы - немецкий флагманский корабль RHEIN, турецкий саперный фрегат ERDEMLI, корабль STIBAR ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский TURIA.