08:40 07.11.2018 | Политика | Новости
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В Польше стартовали учения НАТО

Сегодня, 7 ноября, на территории Польши начнутся крупные маневры стран НАТО Anakonda-2018.

В Польше стартовали учения НАТО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.

Согласно информации, всего в военных учениях примут участие около 100 тысяч человек, а также будет задействовано пять тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

В Минобороны подчеркнули, что эти учения не направлены против какого бы то ни было государства, а обладают лишь ознакомительным характером.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пять боевых кораблей из состава Постоянной морской саперной группы  Морского командования НАТО прибыли в порт Батуми. В составе группы - немецкий флагманский корабль RHEIN, турецкий саперный фрегат ERDEMLI, корабль STIBAR ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский TURIA.


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