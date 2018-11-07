Украина отказалась выдать Узбекистану беглого журналиста

Об этом сообщила исполнительная директор украинского представительства Amnesty International Оксана Покальчук на своей странице вFacebook.

По словам Покальчук, Ахунжонов был освобожден из-под ареста и получил официальный статус беженца.

Отметим, что журналист Нарзулло Ахунжонов, который критиковал власти Узбекистана, выехал из страны в 2013 году из-за угроз. Его арестовали 25 сентября 2017-го года по решению Соломенского районного суда Киева, когда Ахунжонов с семьей прилетел в Киев из Турции, прежде попросив здесь политического убежища.

В решении суда сказано, что основанием для ареста стало объявление Узбекистаном Ахунжонова в международный розыск - на время экстрадиционной проверки журналиста арестовали на сорок дней. Официально Узбекистан инкриминировал ему мошенничество на сумму $2 тыс., якобы совершенное в 2009 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине упростили процедуру экстрадиции.