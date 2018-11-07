03:00 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина отказалась выдать Узбекистану беглого журналиста

Генеральная прокуратура Украины отказала Узбекистану в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжонова. 

Украина отказалась выдать Узбекистану беглого журналиста

Об этом сообщила исполнительная директор украинского представительства Amnesty International Оксана Покальчук на своей странице вFacebook.

По словам Покальчук, Ахунжонов был освобожден из-под ареста и получил официальный статус беженца.

Отметим, что журналист Нарзулло Ахунжонов, который критиковал власти Узбекистана, выехал из страны в 2013 году из-за угроз. Его арестовали 25 сентября 2017-го года по решению Соломенского районного суда Киева, когда Ахунжонов с семьей прилетел в Киев из Турции, прежде попросив здесь политического убежища.

В решении суда сказано, что основанием для ареста стало объявление Узбекистаном Ахунжонова в международный розыск - на время экстрадиционной проверки журналиста арестовали на сорок дней. Официально Узбекистан инкриминировал ему мошенничество на сумму $2 тыс., якобы совершенное в 2009 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине упростили процедуру экстрадиции.


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