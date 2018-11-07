Стали известны окончательные результаты промежуточных выборов в США

Об этом сообщил представитель Национального комитета Демократической партии США Том Перес в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что нужно вернуть правительству здравомыслие и принудить Трампа к подотчетности, работая над созданием лучшего будущего для страны.

Стоит отметить, что Демократическая партия назвала результаты выборов в Техасе историческими. В чатсности, в Техасе избрали сенатора Сильвию Гарсию и Веронику Эскобар в Конгресс. Они станут первыми латиноамериканки, которые будут представлять Техас в Палате представителей.

Также исторические изменения произошли в штате Коннектитут. Там была избрана Джаана Хайес, которая стала первой чернокожей женщиной, представляющей Коннектикут в Конгрессе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее стало известно, что губернатором штата Колорадо стал мужчина нетрадиционной ориентации.