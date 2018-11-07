14:07 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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С сегодняшнего дня в Украине начала действовать электронная подпись

Сегодня, 7 ноября, в Украине начал действовать закон об электронных доверительных услугах, позволяющий гражданам идентифицировать себя с помощью мобильного телефона. Об этом на своей страничке в Facebook написал министр юстиции Павел Петренко.

С сегодняшнего дня в Украине начала действовать электронная подпись

Для того, чтобы воспользоваться инновацией, нужно обратиться к оператору мобильной связи, предоставить ему паспортные данные и номер идентификационного код и получить новую SIM-карту. На нее будет записана ваша цифровая подпись.

По словам чиновника, это позволит украинцам увеличить количество услуг, которые можно получить, не выходя из дома и существенно сэкономить время. Кроме того, это поможет идентифицировать пользователя во все мире, фиксирует реальное время подписания электронных документов и обеспечит конфиденциальность и полную защиту персональных данных, добавил Петренко.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 ноября в Киеве началось тестирование работы электронного билета. Воспользоваться им можно будет в метрополитене, городской электричке, троллейбусах, и других видах городского транспорта.


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