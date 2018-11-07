Россия пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019, - Порошенко

Своими действиями Россия подрывает доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах 2019 года. Такое мнение в среду, 7 ноября, во время выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", высказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сейчас Украина интегрирована в Европу. Экономически успешная и военно сильная она остается главным сдерживающим фактором от дальнейших агрессивных планов Кремля. Это замечательный урок гибридного противостояния с Россией, - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко ожидает, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций против Российской Федерации. Как пояснил глава государства в среду, 7 ноября, во время выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", Россия готовит 11 ноября текущего года так называемые фейковые "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. После их проведения Запад может ввести новые санкции против Российской Федерации.