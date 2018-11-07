Посол Венгрии в Украине покинул свою должность

Официально он покинул свой пост еще 3 ноября 2018 года. Как сообщило в среду, 7 ноября, на своей страничке в Facebook Общество украинской культуры в Венгрии, сегодня он покинул Украину.

Напомним, 4 октября консула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон-грата. Информацию о этом сообщили послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Это произошло после конфликта, связанного с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье.

В ответ Венгрия выслала украинского дипломата. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отметил, что дипломата устроят на работу в представительстве МИД Украины в Ужгороде.

Как сообщал УРА-Информ, Эрно Кешкень был назначен на должность посла Венгрии в Украине четыер года назад. 15 октября 2014 года он передал верительные грамоты.