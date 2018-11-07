21:15 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207376:Polishuk

Посол Венгрии в Украине покинул свою должность

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою дипломатическую службу в Киеве.

Посол Венгрии в Украине покинул свою должность

Официально он покинул свой пост еще 3 ноября 2018 года. Как сообщило в среду, 7 ноября, на своей страничке в Facebook Общество украинской культуры в Венгрии, сегодня он покинул Украину.

Напомним, 4 октября консула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон-грата. Информацию о этом сообщили послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Это произошло после конфликта, связанного с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье.

В ответ Венгрия выслала украинского дипломата. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отметил, что дипломата устроят на работу в представительстве МИД Украины в Ужгороде.

Как сообщал УРА-Информ, Эрно Кешкень был назначен на должность посла Венгрии в Украине четыер года назад. 15 октября 2014 года он передал верительные грамоты.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине теперь подать заявление на оформление биометрических паспортов можно онлайн Кабмин создал Фонд развития инноваций Суд продлил Зайцевой и Дронову содержание под стражей Нацбанк на четверг вновь поднял курс гривны
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив