13:25 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о заключении под стражу россиян, незаконно приехавших в Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об изменениях ККУ касательно ответственности за незаконное пересечение украинской границы. Об этом стало известно на сайте ВР.

Порошенко подписал закон о заключении под стражу россиян, незаконно приехавших в Украину

Данный законопроект увеличит ответственность для граждан РФ за незаконное пересечение границы с Украиной. Теперь такое преступление, совершенное гражданином страны-агрессора, в интересах страны-агрессора, которые противоречат интересам Украины, могут караться лишением свободы сроком до 3 лет. За повторное нарушение этого законопроекта предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Под действие закона также подпадут те, кто пересекал границу в пунктах пропуска без соответствующих документов или по подделанным документам. Расследовать такие преступления будет СБУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Порошенко глубоко убеждён, что сейчас правительство Российской Федерации продолжает использовать коварные методы для осуществления своей политики. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от замыслов страны-агрессора.


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