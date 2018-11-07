Порошенко подписал закон о заключении под стражу россиян, незаконно приехавших в Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об изменениях ККУ касательно ответственности за незаконное пересечение украинской границы. Об этом стало известно на сайте ВР.
Данный законопроект увеличит ответственность для граждан РФ за незаконное пересечение границы с Украиной. Теперь такое преступление, совершенное гражданином страны-агрессора, в интересах страны-агрессора, которые противоречат интересам Украины, могут караться лишением свободы сроком до 3 лет. За повторное нарушение этого законопроекта предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Под действие закона также подпадут те, кто пересекал границу в пунктах пропуска без соответствующих документов или по подделанным документам. Расследовать такие преступления будет СБУ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Порошенко глубоко убеждён, что сейчас правительство Российской Федерации продолжает использовать коварные методы для осуществления своей политики. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от замыслов страны-агрессора.