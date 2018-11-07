Порошенко подписал закон о заключении под стражу россиян, незаконно приехавших в Украину

Данный законопроект увеличит ответственность для граждан РФ за незаконное пересечение границы с Украиной. Теперь такое преступление, совершенное гражданином страны-агрессора, в интересах страны-агрессора, которые противоречат интересам Украины, могут караться лишением свободы сроком до 3 лет. За повторное нарушение этого законопроекта предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Под действие закона также подпадут те, кто пересекал границу в пунктах пропуска без соответствующих документов или по подделанным документам. Расследовать такие преступления будет СБУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Порошенко глубоко убеждён, что сейчас правительство Российской Федерации продолжает использовать коварные методы для осуществления своей политики. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от замыслов страны-агрессора.