11:16 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 7 ноября, подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю.

Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Константинополю

Как сказано на сайте парламента, сегодня документ возвращен в раду с подписью от президента. Таким образом, одобренный закон устанавливает, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, которое находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

В пояснительной записке также подчеркивается, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к получению Томоса об автокефалии УПЦ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За закон со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216).


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