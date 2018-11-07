Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Константинополю

Как сказано на сайте парламента, сегодня документ возвращен в раду с подписью от президента. Таким образом, одобренный закон устанавливает, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, которое находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

В пояснительной записке также подчеркивается, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к получению Томоса об автокефалии УПЦ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За закон со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216).