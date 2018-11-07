14:56 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нардепов лишат льгот при медосблуживании

Комитет по вопросам здравоохранения рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект №8221. Согласно закопроекту депутаты ВР нынешнего и предыдущих созывов будут лишены льгот при медицинском обслуживании. 

Нардепов лишат льгот при медосблуживании

Об этом сообщило информационное управление ВР.

Члены комитета поддержали и рекомендовали Верховной раде принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины". Сообщается, что на данный момент закон нарушает конституционный принцип равенства всех граждан при обеспечении права на здравоохранения и медицинскую помощь.

По словам одного из авторов законопроекта, замглавы комитета по вопросам здравоохранения Ирины Сисоенко, проект предусматривает лишение депутатов нынешнего и предыдущих созывов льгот при медицинском обслуживании.

"Такое решение будет справедливым по отношению к гражданам Украины", - подчеркнула депутатка.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в Украине в этом году темпы распространения заболеваемости корью могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости.


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