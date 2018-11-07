Латвия планирует открыть консульство в Донецкой области

По словам чиновника, об этом он говорил с Парламентским секретарем Минобороны Латвийской Республики Виестурсом Силениексом. Разговор состоялся во время встречи губернатора с латвийской делегацией в Донецкой облгосадминистрации.

Помимо этого, стороны договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны, организации работы военно-гражданских администраций и обсудили ряд других вопросов.

"Латвия с момента начала вооруженной агрессии против Украины твердо стоит на позициях восстановления мира и территориальной целостности нашего государства и всецело этому содействует", - отметил Александр Куць.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сентябре в Латвии состоялись учения генералов НАТО. Во время тактических обучений был разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.