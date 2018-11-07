17:30 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Латвия планирует открыть консульство в Донецкой области

Правительство Латвии намерено открыть консульство в Донецкой области, чтобы почерпнуть опыт Украины в сопротивлении российской агрессии. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей страничке в Facebook.

Латвия планирует открыть консульство в Донецкой области

По словам чиновника, об этом он говорил с Парламентским секретарем Минобороны Латвийской Республики Виестурсом Силениексом. Разговор состоялся во время встречи губернатора с латвийской делегацией в Донецкой облгосадминистрации.

Помимо этого, стороны договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны, организации работы военно-гражданских администраций и обсудили ряд других вопросов.

"Латвия с момента начала вооруженной агрессии против Украины твердо стоит на позициях восстановления мира и территориальной целостности нашего государства и всецело этому содействует", - отметил Александр Куць.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сентябре в Латвии состоялись учения генералов НАТО. Во время тактических обучений был разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне.


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