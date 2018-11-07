ЕС продолжит политику санкций против России за ее действия в Украине, но сохранит диалог с Москвой, - Могерини

Вместе с тем Евросоюз продолжит диалог с Москвой. Об этом во вторник, 6 ноября, во время выступления в канадском Университете Макгилл заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

При этом она отметила, что Европа имеет четкое и ясное понимание того, что изменение границ с помощью силы не должно быть. Это табу, и это должно оставаться табу, иначе мы вернемся на несколько веков назад, а этого никто не хочет, - заявили Могерини, добавив, что ЕС продолжит оказывать помощь и поддержку Украине.

При этом она подчеркнула, что Брюссель и Москва по-прежнему сохраняют диалог по поводу вопросов безопасности, нераспространения ядерного оружия, ситуации на Ближнем Востоке и в Арктике. Есть темы, по которым мы не находим общего понимания, например, по Сирии, но мы продолжаем общаться, - заявила представитель ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России. Санкционные меры могут быть введены, поскольку Россия не соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери.