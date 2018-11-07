19:52 07.11.2018 | Политика | Новости
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Баварский союзник Меркель намерен покинуть пост главы ХСС - СМИ

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер планирует уйти с поста председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС). Об этом сообщила в среду немецкая газета Die Zeit.

Баварский союзник Меркель намерен покинуть пост главы ХСС - СМИ

Как отмечается, чиновник планирует сообщить о своем решении в ближайшие выходные на заседании руководства ХСС. В частности, где представители союза соберутся на обсуждение списка кандидатов на выборах в Европарламент. На данный момент дата и время заседания пока неизвестны.

По всей видимости Зеехофер хочет сохранить за собой пост министра внутренних дел. В случае, если это произойдет, немецкий политик последует примеру Ангелы Меркель, ранее сообщившей о готовности уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но выразившей намерение остаться на посту канцлера Германии.

Добавим, Христианско-социальный союз входит в правящую коалицию в Германии и в блок Ангелы Меркель. В свою очередь Зеехофера критикуют за открытое противостояние с Меркель, а именно, по поводу миграционной политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объявленный уход Меркель из политики огорчил украинцев. Ведь теперь украинское правительство вряд ли может надеяться на открытую поддержку, которая была бы больше той, что оказывает ему немецкий канцлер.


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