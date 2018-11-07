Азовське море активно насичується військовими російськими кораблями, - Порошенко

За словами Порошенко, Азовське море було завжди символом миру, не було жодних підстав для жодних конфліктів. Однак зараз Росія намагається зупинити роботу Маріуполя, Бердянська, а також зупинити чорну металургію нашої країни та експорт.

Разом з тим президент переконаний, що подібна технологія буде застосовуватися не лише до українських портів.

"За 4,5 роки ми добре вивчили повадки російського ведмедя. Хто-хто, а ми добре знаємо, коли Росія знімає фальшиву маску і стає явним, неприхованим ворогом, коли гібридна війна демонструє, що вона справжня. Якщо ви, дорогі учасникик конференції хочете оборонятися, спитайте в українців, як це робити", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", через чотири з половиною роки після початку боїв в Донбасі конфлікт на сході України зайшов у глухий кут, як ніколи раніше. А в останні місяці розгляд досягло Азовського моря. Там Росія намагається заблокувати українські порти Бердянськ і Маріуполь