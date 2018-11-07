12:08 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Азовське море активно насичується військовими російськими кораблями, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, что на сьогоднішній день уряд Російської Федерації несичує мирне Азовське море військовими кораблями та відпрацьовує методи блокади морських портів. Про це він заявив під час промови на міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед", 7 листопада.

Азовське море активно насичується військовими російськими кораблями, - Порошенко

За словами Порошенко, Азовське море було завжди символом миру, не було жодних підстав для жодних конфліктів. Однак зараз Росія намагається зупинити роботу Маріуполя, Бердянська, а також зупинити чорну металургію нашої країни та експорт.

Разом з тим президент переконаний, що подібна технологія буде застосовуватися не лише до українських портів.

"За 4,5 роки ми добре вивчили повадки російського ведмедя. Хто-хто, а ми добре знаємо, коли Росія знімає фальшиву маску і стає явним, неприхованим ворогом, коли гібридна війна демонструє, що вона справжня. Якщо ви, дорогі учасникик конференції хочете оборонятися, спитайте в українців, як це робити", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", через чотири з половиною роки після початку боїв в Донбасі конфлікт на сході України зайшов у глухий кут, як ніколи раніше. А в останні місяці розгляд досягло Азовського моря. Там Росія намагається заблокувати українські порти Бердянськ і Маріуполь


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