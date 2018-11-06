19:30 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Выборы в ЛДНР противоречат минскому процессу, - ОБСЕ

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик глубоко убежден, что выборы в самопровозглашенных "республиках" Донбасса не будут соответствовать Минским соглашениям. Соответствующие заявление он сделал по итогам заседания в Минске во вторник, 6 ноября.

Выборы в ЛДНР противоречат минскому процессу, - ОБСЕ

По словам Сайдика, политподгруппа на встрече в Минске обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений. В связи с этим был затронут вопрос проведения выборов на Донбассе.

"Проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал Сайдик.

При этом в России утверждают, что выборы в "ДНР" и "ЛНР" не противоречат минским соглашениям.

Как заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, выборы в ЛДНР - это прежде всего избрание глав и "народных советов" в "республиках" Донбасса. В частности, которые на сегодняшний день необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации, пояснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", постоянный представитель Франции при Организации объединенных наций Франсуа Делатр призвал государства-члены ООН публично осудить проведение незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. 


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