Выборы в ЛДНР противоречат минскому процессу, - ОБСЕ

По словам Сайдика, политподгруппа на встрече в Минске обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений. В связи с этим был затронут вопрос проведения выборов на Донбассе.

"Проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал Сайдик.

При этом в России утверждают, что выборы в "ДНР" и "ЛНР" не противоречат минским соглашениям.

Как заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, выборы в ЛДНР - это прежде всего избрание глав и "народных советов" в "республиках" Донбасса. В частности, которые на сегодняшний день необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации, пояснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", постоянный представитель Франции при Организации объединенных наций Франсуа Делатр призвал государства-члены ООН публично осудить проведение незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.