В Украине упростили процедуру экстрадиции

Соответствующая информация появилась на сайте Кабмина.

Теперь, согласно нововведениям, задержанный может дать согласие на свою экстрадицию не дожидаясь завершения выполнения всех формальностей экстрадиционного процесса.

В таком случае лицо минимальное время находится под стражей в запрашиваемом государстве до его выдачи, в результате чего оба государства - запрашивающая сторона и запрашиваемая - также сокращают затраты человеческих и денежных ресурсов благодаря ускорению и упрощению процедуры выдачи.

К слову, выдача преступников — право государства, но не его обязанность. Обязанностью оно становится лишь при наличии двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Выдача может осуществляться лишь в отношении определенных преступлений — как правило, их список либо критерии их определения устанавливаются в договоре. Традиционно должно соблюдаться правило "двойной подсудности", то есть преступление, за совершение которого запрашивается выдача, должно признаваться таковым в законодательстве как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции и Договор о правовой помощи по уголовным делам.