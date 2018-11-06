08:30 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине упростили процедуру экстрадиции

Вступил в силу закон № 2577-VIII о ратификации протоколов к Европейской конвенции о выдаче правнарушителей, предусматривающий унификацию применения государствами правил упрощенной процедуры экстрадиции.

В Украине упростили процедуру экстрадиции

Соответствующая информация появилась на сайте Кабмина.

Теперь, согласно нововведениям, задержанный может дать согласие на свою экстрадицию не дожидаясь завершения выполнения всех формальностей экстрадиционного процесса.

В таком случае  лицо минимальное время находится под стражей в запрашиваемом государстве до его выдачи, в результате чего оба государства - запрашивающая сторона и запрашиваемая - также сокращают затраты человеческих и денежных ресурсов благодаря ускорению и упрощению процедуры выдачи.

К слову,  выдача преступников — право государства, но не его обязанность. Обязанностью оно становится лишь при наличии двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Выдача может осуществляться лишь в отношении определенных преступлений — как правило, их список либо критерии их определения устанавливаются в договоре. Традиционно должно соблюдаться правило "двойной подсудности", то есть преступление, за совершение которого запрашивается выдача, должно признаваться таковым в законодательстве как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции и Договор о правовой помощи по уголовным делам.


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