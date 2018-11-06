В Украине упростили процедуру экстрадиции

Вступил в силу закон № 2577-VIII о ратификации протоколов к Европейской конвенции о выдаче правнарушителей, предусматривающий унификацию применения государствами правил упрощенной процедуры экстрадиции.
Соответствующая информация появилась на сайте Кабмина.
Теперь, согласно нововведениям, задержанный может дать согласие на свою экстрадицию не дожидаясь завершения выполнения всех формальностей экстрадиционного процесса.
В таком случае лицо минимальное время находится под стражей в запрашиваемом государстве до его выдачи, в результате чего оба государства - запрашивающая сторона и запрашиваемая - также сокращают затраты человеческих и денежных ресурсов благодаря ускорению и упрощению процедуры выдачи.
К слову, выдача преступников — право государства, но не его обязанность. Обязанностью оно становится лишь при наличии двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Выдача может осуществляться лишь в отношении определенных преступлений — как правило, их список либо критерии их определения устанавливаются в договоре. Традиционно должно соблюдаться правило "двойной подсудности", то есть преступление, за совершение которого запрашивается выдача, должно признаваться таковым в законодательстве как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции и Договор о правовой помощи по уголовным делам.