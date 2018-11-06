18:12 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине определились с составом Совета международных экспертов Антикоррупционного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) выбрала шестерых членов Общественного совета международных экспертов Антикоррупционного суда. Об этом свидетельствуют сведения публикации ВККСУ, которая опубликована на странице в Facebook.

В Украине определились с составом Совета международных экспертов Антикоррупционного суда

Сообщается, что комиссия приняла решение проводить тайное голосование за членов ОСМЭ. В свяси с этим на заседании присутствовали 14 членов ВККС.

По результатам голосования членами ОСМЭ назначены:

- Энтони Хупер, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке;

- Аурелийус Гутаускас, судья Верховного суда Литвы;

- Флеминг Кристиан Денкер, экс-заместитель государственного прокурора в Управлении по расследованию особо важных экономических преступлений (Дания);

- Тед Зажечни, судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван (Канада);

- Миряна Лазарева Трайковская, экс-председатель первой секции Европейского суда по правам человека;

- Лорна Харрис, прокурор Великобритании в отставке.

Добавим, в состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах в таких странах как Дания, Литва, Англия, Шотландия, Канада, Республика Македония. Теперь международные эксперты будут иметь право заблокировать кандидатуры судей Антикоррупционного суда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который открывает пути к созданию и функционированию в нашей стране Высшего антикоррупционного суда.


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