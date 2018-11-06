В Украине определились с составом Совета международных экспертов Антикоррупционного суда

Сообщается, что комиссия приняла решение проводить тайное голосование за членов ОСМЭ. В свяси с этим на заседании присутствовали 14 членов ВККС.

По результатам голосования членами ОСМЭ назначены:

- Энтони Хупер, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке;

- Аурелийус Гутаускас, судья Верховного суда Литвы;

- Флеминг Кристиан Денкер, экс-заместитель государственного прокурора в Управлении по расследованию особо важных экономических преступлений (Дания);

- Тед Зажечни, судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван (Канада);

- Миряна Лазарева Трайковская, экс-председатель первой секции Европейского суда по правам человека;

- Лорна Харрис, прокурор Великобритании в отставке.

Добавим, в состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах в таких странах как Дания, Литва, Англия, Шотландия, Канада, Республика Македония. Теперь международные эксперты будут иметь право заблокировать кандидатуры судей Антикоррупционного суда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который открывает пути к созданию и функционированию в нашей стране Высшего антикоррупционного суда.