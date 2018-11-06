15:13 06.11.2018 | Политика | Новости
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В США стартовало голосование за кандидатов в Конгресс

На Восточном побережье США открылись избирательные участки в рамках промежуточных выборов в Конгресс. Жители Америки переизберут Палату представителей, 35 сенаторов, а также 36 губернаторов.

В США стартовало голосование за кандидатов в Конгресс

Об этом сообщают украинские СМИ ссылаясь на Интерфакс. 

Избирательные участки открыли на Восточном побережье страны в 6:00 по местному времени. Остальные заработают в ближайшее время.

Предполагается, что явка будет высокая, ведь на досрочных выборах проголосовали 35 млн американцев. Сейчас преимущество в демократов, скорее всего они получат 225 из 435 мест в палате представителей. 

В том случае, если Демократической партии удастся получить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам.

Эксперты утверждают, что результаты этих выборов покажут отношение населения к неоднозначной политике Трампа.

Как сообщал "УРА-Информ", Китай готовится к масштабной кибератаке на следующих американских выборах в Конгресс. 


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