В США стартовало голосование за кандидатов в Конгресс

Об этом сообщают украинские СМИ ссылаясь на Интерфакс.

Избирательные участки открыли на Восточном побережье страны в 6:00 по местному времени. Остальные заработают в ближайшее время.

Предполагается, что явка будет высокая, ведь на досрочных выборах проголосовали 35 млн американцев. Сейчас преимущество в демократов, скорее всего они получат 225 из 435 мест в палате представителей.

В том случае, если Демократической партии удастся получить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам.

Эксперты утверждают, что результаты этих выборов покажут отношение населения к неоднозначной политике Трампа.

Как сообщал "УРА-Информ", Китай готовится к масштабной кибератаке на следующих американских выборах в Конгресс.