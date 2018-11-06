В Раде планируют создать временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов

Об этом сообщил глава ВРУ Андрей Парубий на заседании.

Народный депутат Украины Елена Сотник выложила на своей странице Facebook проект постановления "О создании временной следственной комиссии ВРУ для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов".

Согласно проекту постановления предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции “БПП” Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий. От фракции “Народный фронт” Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко. От фракции “Оппозиционный блок” Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов и другие.

Также депутатка сообщила, что голосовать за постановление планируют до обеда.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что дело об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд уже до конца 2018 года.