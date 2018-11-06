Слушание по делу Добкина назначено на 12 ноября

Слушание по делу бывшего мера Харькова и экс-губернатора Харьковской области, а также других должностных лиц региона состоится в Дзержинском районном суде. Чиновников обвиняют в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн гривен.

"Заседание состоится 12 ноября в 12:00", - гласит сообщение.

Стоит отметить, что арест Добкина произошёл после снятия с него неприкосновенности, которое приняла Рада 13 июля 2017 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", нардеп Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами. По словам его однопартийца, Олега Ляшко, фальшивую валюту его помощнику выдали в одном из киевских обменников.