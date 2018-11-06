17:10 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Слушание по делу Добкина назначено на 12 ноября

В понедельник, 12 ноября, в Харькове пройдет слушание по делу народного депутата Украины Михаила Добкина. Об этом стало известно из списка дел, назначенных на рассмотрение, опубликованном на сайте Судебной власти Украины.

Слушание по делу Добкина назначено на 12 ноября

Слушание по делу бывшего мера Харькова и экс-губернатора Харьковской области, а также других должностных лиц региона состоится в Дзержинском районном суде. Чиновников обвиняют в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн гривен.  

"Заседание состоится 12 ноября в 12:00", - гласит сообщение.

Стоит отметить, что арест Добкина произошёл после снятия с него неприкосновенности, которое приняла Рада 13 июля 2017 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", нардеп Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами. По словам его однопартийца, Олега Ляшко, фальшивую валюту его помощнику выдали в одном из киевских обменников.


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