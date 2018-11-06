20:32 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия в Минске официально заявила, что признает выборы в "ЛНР" и "ДНР", - Ирина Геращенко

В Минске во вторник, 6 ноября, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Россия в Минске официально заявила, что признает выборы в

Сегодня стороны обсуждали темы, которых затрагивались во время прошлой встречи, состоявшейся 16 октября. Как сообщила на своей страничке в Facebook по итогам заседания первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, российская делегация во время заседания официально заявила, что признает выборов на оккупированном Донбассе.

Сегодня на заседании всех групп украинская сторона подняла вопрос отмены псевдовыборов, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания. Россия же заявила, что признает результаты организованных ею же "выборов" московских марионеточных режимов, - заявила Геращенко, добавив, что таким образом Россия дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений.

Политик также отметила, что это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, а тысячам жертв среди военных и гражданских.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик глубоко убежден, что выборы в самопровозглашенных "республиках" Донбасса не будут соответствовать Минским соглашениям. Соответствующие заявление он сделал по итогам заседания в Минске во вторник, 6 ноября.


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