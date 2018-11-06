Россия атаковала сайт Министерства временно оккупированных территорий

По заявлению пресс-службы МВОТ, неизвестные получили доступ к панели управления сайта. В ходе атаки были модифицированы некоторые страницы сайта, которые отвечают за рассылку спам-контента. В ведомстве также добавили, что это не первая попытка преступников: попытки украсть пароли от социальных сетей предпринимаются уже несколько месяцев.

Министр МВОТ Вадим Черныш заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах.

"Я знаю о существовании попыток разных российских компаний доминировать на рынках Балканских стран, исходя из политических мотивов. То есть Россия использует экономические средства для достижения своей политической цели", - отметил он.

На данный момент, атака остановлена, проводится анализ по количеству утраченной информации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство энергетики и угольной промышленности за три недели так и не смогло восстановить свой сайт после хакерской атаки, которая состоялась 24 апреля. Тогда за восстановление сайта хакеры потребовали оплату в размере около 900 долларов.