Президент Франции призвал Европу приготовиться к защите от США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейским странам следует более усиленно защищаться от Российской Федерации. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции Europe 1.
Как отметил Макрон, не так давно американский президент Дональд Трамп поведал о выходе из важной сделки по разоружению 1980-х годов, соответственно главной жертвой этого решения станет Европа и ее безопасность
Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что европейцев невозможно защитить без общеевропейской армии.
"Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе", — добавил Макрон.
По его словам, Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от США.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", договор о РСМД имеет принципиальное значение: если европейцам не удастся его спасти, миру грозит новая ядерная гонка вооружений.
Договор о РСМД - это один из центральных столпов европейской безопасности, который теперь находится под угрозой. Ведь с помощью ядерного оружия Россия может атаковать Европу без заблаговременного предупреждени.