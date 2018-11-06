Президент Франции призвал Европу приготовиться к защите от США

Как отметил Макрон, не так давно американский президент Дональд Трамп поведал о выходе из важной сделки по разоружению 1980-х годов, соответственно главной жертвой этого решения станет Европа и ее безопасность

Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что европейцев невозможно защитить без общеевропейской армии.

"Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе", — добавил Макрон.

По его словам, Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", договор о РСМД имеет принципиальное значение: если европейцам не удастся его спасти, миру грозит новая ядерная гонка вооружений.

Договор о РСМД - это один из центральных столпов европейской безопасности, который теперь находится под угрозой. Ведь с помощью ядерного оружия Россия может атаковать Европу без заблаговременного предупреждени.