Парламент во вторник рассмотрит закон о гуманитарном разминировании на Донбассе

В зале сегодня зарегистрировано 356 народных депутатов. Вместе с тем, как сказано в повестке дня заседания, сегодня депутаты рассмотрят законопроекты о противоминной деятельности в Украине.

Парламентарии также рассмотрят законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины, №6777 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы.

Запланированы также во втором чтении законопроект №7060 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о стимулировании создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечении коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности и №3157 о внесении изменений в некоторые законодательные актов об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Кроме того, Рада рассмотрит включение в повестку дня проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который необходим для принятия государственного бюджета на 2019 год, и законопроект о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, который предусматривает онлайн-регистрацию места жительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Верховной рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник заявил, что на этой неделе Верховная рада сможет рассмотреть законопроекты о гуманитарном разминировании и изменениях в Налоговый кодекс Украины. По словам председателя ВР, во вторник Рада начнет работу с блока вопросов нацбезопасности и обороны.