Луценко уходит в отставку

Как отметил Луценко, он докажет всей Украине, что за власть никто не держится. В связи с этим он сегодня подаст заявление об своей отставке президенту Украины Петру Порошенко.

Вместе с тем генпрокурор подчеркнул, что в Верховной Раде Украины на этой неделе должны рассмотреть соответствующий вопрос.

"Как глава правоохранительной системы, я сегодня подаю заявление, а дальше вам решать: Мустафа Найем будет руководить следствием убийства Екатерины Гандзюк и на экранах телевизора устанавливать виновных или же следствие", - сказал он.

Напоследок Луценко добавил, что выполнял свою работу качественно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители коалиции в защиту гражданского общества выступили с требованием отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова в связи со смертью активистки Екатерины Гандзюк.