13:16 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко уходит в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня подаст в отставку. Об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады выступая о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, 6 ноября.

Луценко уходит в отставку

Как отметил Луценко, он докажет всей Украине, что за власть никто не держится. В связи с этим он сегодня подаст заявление об своей отставке президенту Украины Петру Порошенко.

Вместе с тем генпрокурор подчеркнул, что в Верховной Раде Украины на этой неделе должны рассмотреть соответствующий вопрос.

"Как глава правоохранительной системы, я сегодня подаю заявление, а дальше вам решать: Мустафа Найем будет руководить следствием убийства Екатерины Гандзюк и на экранах телевизора устанавливать виновных или же следствие", - сказал он.

Напоследок Луценко добавил, что выполнял свою работу качественно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители коалиции в защиту гражданского общества выступили с требованием отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова в связи со смертью активистки Екатерины Гандзюк.


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