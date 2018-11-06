ЕС ожидает решительных действий в деле Гандзюк

Об этом сообщила представительница ЕС Майя Косьянич.

Евросоюз надеется, что украинская власть удвоит свои усилия, чтобы оперативно и тщательно расследовать это преступление. А также привлечь тех, кто стоит за этим, к правосудию. Кроме того, власти Евросоюза ожидают ощутимых шагов, направленных на уменьшение тревожной тенденции нападений на активистов гражданского общества и журналистов-расследователей в стране.

В ЕС также отметили, что энергичное гражданское общество имеет решающее значение в любом демократическом обществе, и очень важно, чтобы оно было защищено, - как в Украине, так и в любом другом месте.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на пятое октября 2018 года у следствия довольно много доказательного материала, чтобы раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующие факты полностью могут доказать вину заказчиков, считают в Национальной полиции Украины.