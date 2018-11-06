Депутаты приняли за основу закон о гуманитарном разминировании на Донбассе

Документ после ряда неудачных голосований поддержали 240 парламентариев. При этом в пояснительной записке подчеркивается, что из-за неурегулированности вопросов противоминной деятельности на законодательном уровне в Украине осуществляется не системное разминирование местности, преимущественно вдоль линии разграничения, и отдельных объектов в освобожденных районах.

Авторы проекта пояснили, что согласно статистическим данным Министерства обороны с начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок.

Законопроектом, в частности, определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминированию и их обязанности.

В документе также дается определение Центру противоминных операций. Так, это центральный орган исполнительной власти, основной задачей которого является обеспечение реализации госполитики в сфере противоминной деятельности и осуществление информационно-методического обеспечения деятельности национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Национальные стандарты в области противоминной деятельности разрабатываются Центром и утверждаются Кабинетом министров Украины.

Состав Центра также утверждает Кабмин по предложению национального органа по вопросам противоминной деятельности (постоянно действующий межведомственный коллегиальный орган, создаваемый правительством и обеспечивающий формирование госполитики в сфере противоминной деятельности).

Центр противоминных операций в сфере противоминной деятельности:

координирует деятельность по проведению операций по разминированию на территории Украины и за ее пределами;

вносит предложения по формированию госполитики в сфере противоминной деятельности;

обеспечивает информирование общественности о реализации госполитики в сфере противоминной деятельности;

осуществляет управление качеством проведения операций по разминированию;

вносит предложения о порядке осуществления контроля качества противоминной деятельности, структуры и должностного состава инспекции по контролю качества;

выполняет другие задачи, определенные законами Украины и возложенные на него Кабмином.

Кроме того, Центр разрабатывает и представляет на утверждение национальному органу по вопросам противоминной деятельности ежегодный план противоминной деятельности, содержащий перечень территорий, подлежащих разминированию, мероприятий, необходимых для осуществления такого разминирования, и последовательность их реализации, сроки выполнения работ; порядок создания, ведения и доступа к сведениям реестра операторов противоминной деятельности и единого госреестра обследования, выявления и очищения территорий, обезвреживания и (или) уничтожения взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законопроект о гуманитарном разминировании был разработан с учетом опыта Хорватии, о чем сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук.