Активисты требуют отставки Луценко и Авакова

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Центра информации о правах человека.

Активисты отмечают, что расследованиям нападений и убийств общественных активистов не дают ход. В связи с этим они требуют отправить в отставку руководство херсонской полиции, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Представители Центра прав человека также подчеркивают, что Луценко и Аваков уже несколько раз саботируют реформу правоохранительных органов.

Особое внимание активисты уделили вопросу нападения на активистку Екатерину Гандзюк. “расследование нападения на нее опять засвидетельствовало очевидную несостоятельность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на общественных активистов, которые случились в разных регионах Украины после Революции достоинства", - подчеркивают в организации.

На данный момент заявление поддержали уже 75 организаций, в том числе Украинский Хельсинский союз по правам человека, Крым-SOS, Крымская правозащитная группа, Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и другие.

Активисты также сообщили, что не остановятся, пока не будет восстановлено правосудия и виновных не накажут.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Европейский союз надеется, что украинская власть удвоит усилия, чтобы оперативно и тщательно провести расследование убийства Екатерины Гандзюк.