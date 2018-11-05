19:01 05.11.2018 | Политика | Новости
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В Белом доме готовят режим санкций против Ирана

В понедельник, 5 ноября, администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции против Ирана. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В Белом доме готовят режим санкций против Ирана

Как отмечается, это самый жесткий режим санкций, который когда-либо применялся против Тегерана.  

Ограничения коснутся в первую очередь энергетики, судоходства и банковского сектора страны. Предполагается, что в санкционный список попадут более 700 человек, включая крупные банки, экспортеров нефти и судоходные компании.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Иран навсегда отказаться от своей хорошо документированной преступной деятельности. В связи с этим власти этой страны должны вести себя цивилизованно, подчеркнул госсекретарь США.

Санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, которые ведут с ними торговлю.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "жестких" санкций против Венесуэлы. 


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