В Белом доме готовят режим санкций против Ирана

Как отмечается, это самый жесткий режим санкций, который когда-либо применялся против Тегерана.

Ограничения коснутся в первую очередь энергетики, судоходства и банковского сектора страны. Предполагается, что в санкционный список попадут более 700 человек, включая крупные банки, экспортеров нефти и судоходные компании.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Иран навсегда отказаться от своей хорошо документированной преступной деятельности. В связи с этим власти этой страны должны вести себя цивилизованно, подчеркнул госсекретарь США.

Санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, которые ведут с ними торговлю.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "жестких" санкций против Венесуэлы.