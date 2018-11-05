Украинская армия вошла в топ-30 сильнейших мира

Всего в рейтинге представлены 136 стран. Как сказано в данных рейтинга армий по индексу силы, опубликованных в понедельник, 5 ноября, индекс силы специалисты определяли по 55 критериям.

При этом эксперты учитывали не количество оружия, а его разнообразии. Также при ранжировании не учитывались ядерные запасы, хотя их наличие было бонусом.

По данным Global Firepower, Украина, при 44 миллионах населения имеет 1,18 миллиона человек военного персонала, из которых актив - 182 тысячи, а миллион - резерв. Оборонный бюджет Украины оценивается в 4,88 миллиарда долларов.

Исследователи оценили мощности Украины следующим образом: сила авиации - 240 воздушных судов, боевых танков - 2 214, боевых машин - 11 868, самоходной артиллерии - 1 302, тяговой артиллерии - 1 669, ракетных установок - 625, актив Военно-морских сил - 25 судов.

Вместе с тем лидирует в мировом рейтинге Соединенные Штаты Америки, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. Четвертой стала Индия. А замыкает топ-5 - войско Великобритании.

Напомним, в прошлом году Украинская армия также вошла в рейтинг самых сильных армий в мире. Тогда в списке было 133 страны, Украина заняла 30 строчку.

Ка сообщал УРА-Информ, президент Порошенко ранее сообщал, что в рейтинге самых эффективных армий в Европе Вооруженные силы Украины заняли восьмое место. Согласно статистике Global Firepower, именно украинская армия − самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО.