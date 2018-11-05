Президент Украины задекларировал новые доходы

Согласно недавно полученным сведениям, президент Украины задекларировал 28 млн 816 тыс. 798 гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, полученных от Министерства финансов Украины.

Также Порошенко указал в декларации 6 млн гривен дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал". В частности, в котором сконцентрированы его активы.

Стоит отметить, что за месяц Порошенко получил доход в суммах 617,443 гривен, 329 303 гривен, 116 224 гривен, 193 854 гривен, 96 854 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции приняли решение более тщательно проанализировать электронные декларации некоторых народных депутатов.