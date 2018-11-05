19:35 05.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины задекларировал новые доходы

Глава украинского государства Петр Порошенко задекларировал 1,35 млн гривен процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом свидетельствует информация из Единого государственного реестра деклараций.

Президент Украины задекларировал новые доходы

Согласно недавно полученным сведениям, президент Украины задекларировал 28 млн 816 тыс. 798 гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, полученных от Министерства финансов Украины.

Также Порошенко указал в декларации 6 млн гривен дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал". В частности, в котором сконцентрированы его активы.

Стоит отметить, что за месяц Порошенко получил доход в суммах 617,443 гривен, 329 303 гривен, 116 224 гривен, 193 854 гривен, 96 854 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции приняли решение более тщательно проанализировать электронные декларации некоторых народных депутатов. 


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