Парубий назвал законопроекты, которые необходимо рассмотреть на этой пленарной неделе

Во вторник работа парламента начнется с блока вопросов нацбезопасности и обороны. Об этом в понедельник, 5 ноября, во время заседания согласительного совета сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий.

При этом глава парламента предложил депутатам первый вопрос рассмотреть закон о разминировании. Сейчас в ВР зарегистрированы четыре таких законопроекта, которые разрабатывались более года.

Предлагается также проект закона о прилегающей зоне Украины. Я верю, что этот блок будет иметь общую поддержку в зале. Второй блок на вторник - это блок вопросов аграрной политики. Там шесть вопросов в целом, в том числе и вопросы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, - заявил Парубий, добавив, что в среду парламент традиционно рассмотрит ратификации международных соглашений.

В четверг предлагается рассмотреть закон о публичных закупках. Если будут подготовлены комитетом изменения в Налоговый кодекс Украины, есть предложения от правительства, чтобы в четверг мы могли рассмотреть изменения в Налоговый кодекс. Это будет один из важных вопросов в подготовке к принятию бюджета. Таков в общих чертах план на неделю, - сказал Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий заверил, что в этом году парламент может принять проект г сударственного бюджета на 2019 год раньше, чем в предыдущие годы, о чем Парубий заявил во время заседания согласительного совета в понедельник. Спикер ВР допускает, что принятие бюджета может состояться в конце ноября.