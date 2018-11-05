09:57 05.11.2018 | Политика | Новости
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В ОБСЕ планируют использовать "Московский механизм" против России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе запускает Московский механизм против России с целью расследования нарушений прав человека в Чечне.

В ОБСЕ планируют использовать

Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте организации. 

Решение приняли 16 стран-участниц ОБСЕ в связи с "неудовлетворительным ответом" на запрос организации по поводу ситуации с нарушениями прав человека в республике. К коалиции из 16 стран присоединились и Соединенные Штаты.

Против России механизм запустили в связи с многочисленными сообщениями о пытках, внесудебных расправах, незаконных задержаниях и прочих нарушениях в отношении правозащитников и представителей ЛГБТ в Чечне.

Механизм вступил в силу и теперь у России есть шесть дней на то, чтобы ответить, будет ли она сотрудничать с ОБСЕ в рамках механизма и выбрать своего эксперта. Если РФ согласится, то миссия ОБСЕ выедет в Чечню для проведения полевого исследования. В ином случае организация сама назначит экспертов, которые будут проводить исследование на основе существующих материалов, докладов и интервью с экспертами по региону.

К слову, Московский механизм, который в последний раз применялся в отношении Беларуси в 2011 году, предоставляет государствам-участникам возможность направлять в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", британец Марк Этерингтон заменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.


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