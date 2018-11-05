11:38 05.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Британский посол отреагировал на смерть Катерини Гадзюк

Лица, виновные в нападении, приведшем к смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности.
 

Британский посол отреагировал на смерть Катерини Гадзюк

Об этом написала посол Британии в Украине, Джудит Гоф, на своей странице в Twitter.

Посол отметила, что крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Ведь она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Поэтому особенно важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности.

Также ранее  еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

К слову, в рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство Екатерины Гандзюк задержана группа лиц, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Расследование практически завершено и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  в воскресенье, 4 ноября, около 12.00 в полицию г. Киева поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 Екатерины Гандзюк.


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