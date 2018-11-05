Британский посол отреагировал на смерть Катерини Гадзюк

Об этом написала посол Британии в Украине, Джудит Гоф, на своей странице в Twitter.

Посол отметила, что крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Ведь она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Поэтому особенно важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности.

Также ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

К слову, в рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство Екатерины Гандзюк задержана группа лиц, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Расследование практически завершено и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в воскресенье, 4 ноября, около 12.00 в полицию г. Киева поступила информация о смерти в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы №2 Екатерины Гандзюк.