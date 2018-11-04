В Брюсселе закроют диппредставительство Великобритании

Сообщается, что юридический статус первых делегатов будет размыт, так как процесса выхода Британии из состава ЕС еще не закончен, общие правила дипломатии не действуют, а парламент еще не одобрил необходимые рекомендации в законодательство с целью четкого разграничения обязанностей и возможностей для иностранных послов.

Стоит отметить, что 29 консулов будут делегацией, но не "посольством". Делегация также будет являться частью Европейской службы внешних связей. Из 29 послов 5 будут постоянно находится в Белфасте - столице Северной Ирландии. При этом нынешние представительства Европейской комиссии в Шотландии, вероятно, переедут в Лондон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейская комиссия на переговорах по выходу Великобритании из Европейского союза предложила продлить переходный период.