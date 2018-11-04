20:32 04.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Анталии открыл консульство Украины

В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство.

Порошенко в Анталии открыл консульство Украины

Его открывал президент Украины Петр Порошенко, который пребывает с визитом в Турции. Как написал на своей странице в Facebook глава государства, в этом году более 1,3 миллионов украинцев приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч - именно в Анталию.

Вместе с тем Порошенко выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

Напомним, сегодня Порошенко также побывал на производстве мощных беспилотников в Турции.

Как сообщал УРА-Информ, украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.


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