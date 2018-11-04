10:34 04.11.2018 | Политика | Новости
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Мелания Трамп вступилась за мужа из-за "сплетней" конгрессменов-демократов

Мелания Трамп будет помогать своему супругу бороться с демократами, которые пытаются всячески дискредитировать американского президента в глазах его граджан. Об этом передает NBC.

Мелания Трамп вступилась за мужа из-за

В своем официальном обращении, направленном Национальным комитетом республиканцев, женщина отметила, что тоже будет принимать активное участие в промежуточных выборах в Конгресс.

Принимать активное участие в медиажизни Дональду Трампу практически невозможно из-за нехватки времени, но теперь все месседжи президента придется взять мне, подчеркнула Мелания.

"Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что в их силах, чтобы дискредитировать Дональда с помощью ложных обвинений, распространяя фальшивые новости и создавая впечатление, что он не обладает поддержкой американского избирателя", - написала первая леди государства.

Как сообщалось в "УРА-информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в Организации объединенных наций. 


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