Хайко Маас предложил "построить новый мир в Европе"

Немецкий чиновник предлагает создать трехсторонюю площадку для обмена информацией между США, Европой и Россией для изучение рисков, которые несут новые вооружения.

Также Маас считает необходимым создание открытого пространства для контроля за крылатыми и обычными ракетами и требование большей прозрачности со стороны Китая.

Германия готова выступить инициатором создания платформы для запрета использование оружия, связанного с аппаратным обеспечением ИИ.

"Некоторые из них могут звучать как научная фантастика — космическое оружие, ракеты с несколькими скоростями звука, которые не оставят человеку времени для ответа", - отметил глава германского МИДа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.