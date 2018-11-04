15:19 04.11.2018 | Политика | Новости
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Хайко Маас предложил "построить новый мир в Европе"

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил свой вариант программы стабилизации геополитической ситации в Европе. Об этом передает Spiegel.
 

Хайко Маас предложил

Немецкий чиновник предлагает создать трехсторонюю площадку для обмена информацией между США, Европой и Россией для изучение рисков, которые несут новые вооружения.

Также Маас считает необходимым создание открытого пространства для контроля за крылатыми и обычными ракетами и требование большей прозрачности со стороны Китая.

Германия готова выступить инициатором создания платформы для запрета использование оружия, связанного с аппаратным обеспечением ИИ.

"Некоторые из них могут звучать как научная фантастика — космическое оружие, ракеты с несколькими скоростями звука, которые не оставят человеку времени для ответа", - отметил глава германского МИДа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко. 


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