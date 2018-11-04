16:46 04.11.2018 | Политика | Новости
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Беларусь Лукашенко: страна, живущая за "железным занавесом"

Конституционный суд Беларуси готов поддержать инициативу президента и на законодательном уровне ограничить частное использование фото и видеосъемок в общественных местах. 

Беларусь Лукашенко: страна, живущая за

Об этом передает DW.

В постановлении говорится, что право на изображение гражданина в произведении искусства, фотографии или в видеозаписи относятся к нематериальным благам, которые на сегодняшний день никак не регулируются Конституцией государства. 

Таким образом, предлагается внести некоторые изменения в гражданский кодекс с целью частичного ограничения использования гражданами видео и фотозаписывающих устройств с целью защиты интересов и личного пространства других граждан.

"Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вмешательством в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну", - отмечается в тексте документа. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине ежедневно ухудшается свобода слова в Интернет-пространстве.


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