Беларусь Лукашенко: страна, живущая за "железным занавесом"

Конституционный суд Беларуси готов поддержать инициативу президента и на законодательном уровне ограничить частное использование фото и видеосъемок в общественных местах.
Об этом передает DW.
В постановлении говорится, что право на изображение гражданина в произведении искусства, фотографии или в видеозаписи относятся к нематериальным благам, которые на сегодняшний день никак не регулируются Конституцией государства.
Таким образом, предлагается внести некоторые изменения в гражданский кодекс с целью частичного ограничения использования гражданами видео и фотозаписывающих устройств с целью защиты интересов и личного пространства других граждан.
"Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вмешательством в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну", - отмечается в тексте документа.
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