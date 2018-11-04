Беларусь Лукашенко: страна, живущая за "железным занавесом"

Об этом передает DW.

В постановлении говорится, что право на изображение гражданина в произведении искусства, фотографии или в видеозаписи относятся к нематериальным благам, которые на сегодняшний день никак не регулируются Конституцией государства.

Таким образом, предлагается внести некоторые изменения в гражданский кодекс с целью частичного ограничения использования гражданами видео и фотозаписывающих устройств с целью защиты интересов и личного пространства других граждан.

"Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вмешательством в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну", - отмечается в тексте документа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине ежедневно ухудшается свобода слова в Интернет-пространстве.