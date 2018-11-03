21:00 03.11.2018 | Политика | Новости
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В Британии предлагают вернуть казнь через повешение

Депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз инициировал подание законопроекта, разрещающего применять смертную казнь к "особо опасным преступникам и террористам". 

В Британии предлагают вернуть казнь через повешение

Об этом передает The Independent.

Парламентер считает. что за последний 5 лет в стране произошло слишком много террористических актов, настоящие "заказчики", а порой исполнители, продолжают оставаться безнаказанными, получая убежище в африканских или арабских странах.

Вариант наказания в виде смертной казни "должен быть доступным для судов" по всей стране. 

Однако, в парламенте не спешат рассматривать радикальную инициативу Хейза. 

"Прошу провести оценку потенциальных возможностей представления законодательных предложений относительно повторного введения смертной казни для решения насильственных преступлений", - говорится в специальном обращении депутата к британскому премьеру.

Как сообщалось в "УРА-Информ", около 83 процентов участников референдума в земле Гессен высказались "за" отмену смертной казни


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