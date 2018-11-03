В Британии предлагают вернуть казнь через повешение

Депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз инициировал подание законопроекта, разрещающего применять смертную казнь к "особо опасным преступникам и террористам".
Об этом передает The Independent.
Парламентер считает. что за последний 5 лет в стране произошло слишком много террористических актов, настоящие "заказчики", а порой исполнители, продолжают оставаться безнаказанными, получая убежище в африканских или арабских странах.
Вариант наказания в виде смертной казни "должен быть доступным для судов" по всей стране.
Однако, в парламенте не спешат рассматривать радикальную инициативу Хейза.
"Прошу провести оценку потенциальных возможностей представления законодательных предложений относительно повторного введения смертной казни для решения насильственных преступлений", - говорится в специальном обращении депутата к британскому премьеру.
Как сообщалось в "УРА-Информ", около 83 процентов участников референдума в земле Гессен высказались "за" отмену смертной казни.