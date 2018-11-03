18:21 03.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Стамбульский рейд": о чем несколько часов говорили Порошенко и Эрдоган

Президент Украины Петр Порошенко провел рабоучю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом. Об этом появилась запись на официальной странице украинского лидера в Twitter.

Рандеву двух президентов проходит в стенах дворца Buyuk Mabeyn. После общения состоится седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня. 

В уведомлении появилась емкая публикация: "Президенты обсуждали политику, экономику, оборонное сотрудничество, соглашения о свободной торговле, безопасность и борьбу с терроризмом и проблемы крымских татар". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей договорились сотрудничать по всем вопросам, которые касаются процесса создания независимой украинской церкви. Порошенко подписал соглашение, согласно которому предоставление Томоса Украине будет проходить в четком соответствии с канонами православной церкви. Господь гордится нами и дает свое благословление на святое дело, отметил стамбульский патриарх.


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