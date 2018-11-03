Польша может получить около пяти тысяч гектаров украинской земли

Об этом говорится в материалах отчета Государственной аудиторской службы, которая провела проверку работы Госводагентства с января 2015 по апрель 2018 года.

Согласно опубликованной в докладе информации, из-за недостаточного финансирования Государственное водное агентство не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки, что может привести к их потере. На сегодняшний день Украина контролирует лишь 30 процентов этой территории.

Госведомство постоянно оплачивает охрану приграничных территорий, где регулярно проводятся работы по консервации насосных станций, которые, по мнению Говводслужбы, не представляют ценности для государства. Таким образом, за два годы "хозяйствования" было утеряно 117 млн гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ прогнозирует замедление миграции украинцев в Польшу.