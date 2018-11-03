13:25 03.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207066:roman

Польша может получить около пяти тысяч гектаров украинской земли

Министерство финансов и Министерство экологии не имеют достаточно средств, чтобы обеспечить охрану границ вдоль рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава. 

Польша может получить около пяти тысяч гектаров украинской земли

Об этом говорится в материалах отчета Государственной аудиторской службы, которая провела проверку работы Госводагентства с января 2015 по апрель 2018 года.

Согласно опубликованной в докладе информации, из-за недостаточного финансирования Государственное водное агентство не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки, что может привести к их потере. На сегодняшний день Украина контролирует лишь 30 процентов этой территории. 

Госведомство постоянно оплачивает охрану приграничных территорий, где регулярно проводятся работы по консервации насосных станций, которые, по мнению Говводслужбы, не представляют ценности для государства. Таким образом, за два годы "хозяйствования" было утеряно 117 млн гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ прогнозирует замедление миграции украинцев в Польшу.


Поделиться
Читайте также:
 
В Запорожье уголовник пытался дать взятку руководителю криминального сектора полиции - ФОТО В Украине ежедневно ухудшается свобода слова в Интернет-пространстве Во Флориде произошел теракт в студии йоги Создатель интернета раскритиковал себя за создание "Всемирной паутины"
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив