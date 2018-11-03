Франция продолжает усиливать геополитическое влияние в Африке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил готовность противостоять постоянно растущему в регионе влиянию российской "военной машины". Москва использует давления и подкупы на местных "царьков" и африканских диктаторов, предоставляя им "практически безвозмездно" автоматическое оружие, вертолеты, ракетные комплексы и другие огнестрелы.

"Франция хочет продолжить свое историческое партнерство с Центральноафриканской Республикой", - отметил глава французского МИДа.

Напомним, что в декабре 2017 года Россия получила разрешение от Совета Безопасности ООН на поставки вооружений в ЦАР. Страна уже 5 лет ведет борьбу против псевдооппозиционных сил, которые лоббируют иностранные интересы в сфере добычи ценных ископаемых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ЕС усилит поддержку Центральноафриканской Республики, где растет влияние России.