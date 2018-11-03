08:00 03.11.2018 | Политика | Новости
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Франция продолжает усиливать геополитическое влияние в Африке

Франция передаст помощь Центральноафриканской Республика 24 млн евро и полторы тыс единиц автоматического оружие. Об этом передает "Голоса Америки".

Франция продолжает усиливать геополитическое влияние в Африке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил готовность противостоять постоянно растущему в регионе влиянию российской "военной машины". Москва использует давления и подкупы на местных "царьков" и африканских диктаторов, предоставляя им "практически безвозмездно" автоматическое оружие, вертолеты, ракетные комплексы и другие огнестрелы. 

"Франция хочет продолжить свое историческое партнерство с Центральноафриканской Республикой", - отметил глава французского МИДа. 

Напомним, что в декабре 2017 года Россия получила разрешение от Совета Безопасности ООН на поставки вооружений в ЦАР. Страна уже 5 лет ведет борьбу против псевдооппозиционных сил, которые лоббируют иностранные интересы в сфере добычи ценных ископаемых. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ЕС усилит поддержку Центральноафриканской Республики, где растет влияние России. 


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